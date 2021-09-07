Один из поселков в Еврейской автономной области освободился от августовского паводка

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Поселок Пузино в Еврейской автономной области (ЕАО) освободился от воды после паводка на реке Амур, который начался в середине августа. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС.

"За сутки на реках автономии произошел спад уровней воды в Амуре, Бире, Биджане и Тунгуске. От воды освободился населенный пункт Пузино, 33 приусадебных и 24 садовых участка, около 3 км автодорог. Жители возвращаются в свои дома, ведутся аварийно-восстановительные работы по просушке жилья, расчистке территорий, оказанию финансовой помощи гражданам. Населению оказывается всесторонняя помощь. Сотрудники муниципалитетов проводят обследование и укрепление дамб и защитных насыпей", - цитируют в сообщении временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС региона Алексея Шапошникова.

Подтопленными остаются 14 населенных пунктов, 84 жилых дома, около 1,9 тыс. дворовых территорий. В зоне подтопления проживают 188 человек.

Правительственная комиссия России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в ЕАО из-за паводков, ранее в области был введен режим ЧС регионального уровня.