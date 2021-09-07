Гребень паводка на Амуре смещается на восток Хабаровского края

ТАСС, 7 сентября. Гребень паводка на реке Амур в Хабаровском крае фиксируется в Ульчском районе в восточной части региона. По данным на вторник, в зоне паводка находятся 66 населенных пунктов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По прогнозам гидрологов, гребень дождевого паводка, проходящего по реке Амур, к 15 сентября должен выйти в лиман (Амурский лиман в северной части Татарского пролива). <...> В настоящее время гребень паводка подошел к Ульчскому району", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки количество подтопленных населенных пунктов в регионе увеличилось с 64 до 66 в семи муниципальных образованиях. "Всего на сегодняшний день подтоплено 44 жилых дома, 272 приусадебных участка, 1 779 дачных участков, 496 земельных участков и 100 участков дорог", - уточняется в сообщении.

Жилые дома подтоплены в Хабаровском, Комсомольском и Амурском районах. По данным МЧС, больше всего за прошедшие сутки паводок затронул село Болонь с населением около 900 человек: здесь вода зашла на территорию 11 жилых домов, шести приусадебных участков и трех участков дорог.

По информации регионального правительства, на всем протяжении Амура от верховьев до Комсомольска-на-Амуре отмечается спад воды на 1-41 см в сутки. В Комсомольске-на-Амуре за прошедшие сутки уровень реки снова понизился на 2 см и составляет 691 см при опасной отметке 650, у Хабаровска - 4 см за сутки, фиксируется на уровне 524 см при опасной отметке 600.