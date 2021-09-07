СМИ: французские полицейские перехватили 650 кг кокаина на Мартинике

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Французские полицейские перехватили на Мартинике 650 кг кокаина, семь человек задержаны. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, груз прибыл на остров в минувшую среду из Венесуэлы в рыбацкой лодке. На острове злоумышленников ждали сообщники, которые перегрузили содержимое в фургон. Стражи порядка заранее знали о прибытии груза, что позволило им проследить за судном и задержать преступников. Уточняется, что трое из них были задержаны в машине, а остальные - в лодке.

Как указывает телеканал, груз предназначался для перепродажи.