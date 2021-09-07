Второе за сутки землетрясение магнитудой свыше 5 произошло в Иркутской области

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Второе за последние сутки землетрясение магнитудой более 5 зафиксировано в Нижнеудинском районе Иркутской области недалеко от границы с Республикой Тыва. Об этом во вторник сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,10, долгота 99,08, магнитуда 5,0. Интенсивность сотрясений в эпицентре: 6,4 балла", - говорится в сообщении.

Согласно координатам, событие произошло недалеко от границы с Тувой. В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области ТАСС сообщили, что обращений в связи с землетрясением не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. Сообщений о пострадавших не поступало.