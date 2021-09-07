Три человека погибли в результате ДТП в Башкирии

УФА, 7 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое госпитализированы в результате ДТП на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону во вторник.

"Сегодня в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с тремя погибшими. Авария произошла на автодороге Уфа - Зубово - Чишмы. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2112 и "Лада Гранта". По имеющейся информации в ДТП погибли три человека, двое госпитализированы. На месте происшествия работает полиции и другие службы. Подробности автоаварии уточняются", - говорится в сообщении.