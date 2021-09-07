По факту осквернения почетных захоронений на кладбище в Южно-Сахалинске возбудили дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция во вторник завела уголовное дело по поводу осквернения неизвестными вандалами могил на аллее почетных захоронений в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД России по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")" - рассказали в управлении.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В понедельник в местных СМИ и в социальных сетях распространилась информация, что в этот же день неизвестные пришли на кладбище в Южно-Сахалинске и повредили 24 надгробия, а также раскидали по территории цветочные венки. Личности совершивших преступление пока неизвестны. За информацию о них руководитель южно-сахалинского бюро ритуальных услуг Антон Коляда готов заплатить награждение в размере 100 тыс. рублей.