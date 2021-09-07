"Нацрыбресурс" оштрафовали за обрушение причала в порту Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Суд оштрафовал ФГУП "Нацрыбресурс" за обрушение причала в морском порту Петропавловска-Камчатского", сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Несоблюдение режима эксплуатации привело к аварийной ситуации и повреждению причала, являющегося федеральной собственностью. По постановлениям прокуратуры оператор причала и должностное лицо предприятия привлечены судом к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ "Нарушение требований технического регламента при эксплуатации государственного имущества" в виде штрафов. Работники, допустившие незаконный заезд автокрана на причал, привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 мая 2021 года вопреки требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта оператор причала - Петропавловск-Камчатский филиал ФГУП "Нацрыбресурс" нарушил режим его эксплуатации, допустив заезд и работу в пятиметровой зоне у кордона автомобильного крана. Железобетонное покрытие причала обрушилось, автокран упал в воду.

Коммерческая организация, выполнявшая грузовые работы автокраном, отремонтировала федеральный причал за счет собственных средств.