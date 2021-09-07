Суд в Москве рассмотрит дело о взятке в отношении экс-помощницы Аркадия Дворковича

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы рассмотрит дело экс-помощницы бывшего заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, обвиняемой в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило дело в отношении Алексеевой, дата начала его рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, взятка Алексеевой была дана в виде поездок на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. Стоимость билетов и путевок составляла в каждом случае 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

Посредником при передаче взятки был гражданин США Джин Спектор, осужденный ранее на четыре года колонии.

В ноябре 2018 года издание РБК сообщало, что Алексеева за передачу журналистам внутренней переписки была уволена из секретариата Антона Силуанова, который был тогда первым вице-премьером.