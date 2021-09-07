Суд оставил в СИЗО бывшего директора крупнейшего рынка Томска по делу о мошенничестве

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска продлил до 12 ноября меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору крупнейшего томского рынка Камилу Бабаеву, который обвиняется в мошенничестве и присвоении, сообщил ТАСС представитель суда. Ранее о необходимости изменить меру пресечения заявлял уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Следственный орган ходатайствовал о продлении меры пресечения, меру пресечения продлили до 12 ноября 2021 года. Да [он остается под стражей] до 12 ноября, всего - до 11 месяцев 27 суток", - сказал собеседник агентства.

5 сентября Титов сообщил на своем сайте, что Камил Бабаев как обвиняемый по экономической статье "не должен содержаться под стражей на стадии предварительного расследования, тем более 10 месяцев". По словам омбудсмена, Бабаев "вложил в ремонт рынка немало собственных денег, но обвиняется за какие-то копейки: продал какие-то старые, еще советского времени машины, купил три новые машины для рынка". Титов заявил, что поддержит бизнесмена на заседании суда, где будет рассматриваться вопрос о продлении ареста.

В ноябре 2020 года сотрудники УМВД по Томской области задержали директора крупнейшего в Томске Центрального рынка Камила Бабаева. Ему предъяявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", по решению суда его заключили под стражу.