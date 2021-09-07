Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении 24 могил на Сахалине

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения 24 могил на аллее почетных захоронений в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на сайте СК России.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области Базарову Б.Б. возбудить уголовное дело по информации из СМИ об осквернении могилы на аллее почетных захоронений в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении комитета.

Ранее сообщалось, что неизвестные 6 сентября повредили 24 надгробия на кладбище в Южно-Сахалинске и раскидали по его территории венки. Ход исполнения поручения Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК.