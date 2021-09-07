В Приамурье женщина получила ожог от фейерверка во время массового праздника

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Жительница села Архара в Амурской области получила ожог и повредила одежду от фейерверка, который запустили во время празднования дня села. Возбудили уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"В пгт. Архара проводился праздничный фейерверк, посвященный юбилейным датам со дня образования Архаринского района и поселка Архара. Во время празднования 34-летняя девушка, находившаяся на центральной площади поселка Архара, получила ожог от фейерверка, была испорчена ее верхняя одежда", - говорится в сообщении.

Прокуратура района взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Амурской области уточнили, что следователь провел осмотр места происшествия, установил организацию, ответственную за проведение праздничного фейерверка. "В рамках возбужденного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, организовавших и проводивших указанное мероприятие", - отметили в ведомстве.