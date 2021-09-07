В Подмосковье три человека задержаны при попытке вынести 12 млн рублей с автомойки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Трое мужчин в масках с помповыми ружьями и монтировкой совершили разбойное нападение на автомойку в подмосковном Видном и были задержаны. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступила информация о том, что в Видном злоумышленники готовят вооруженное нападение на автомойку на Ольховой улице. Полицейские приняли решение провести спецоперацию, на это время персонал автомойки эвакуировали.

"В ночное время в момент проникновения в офисное помещение правонарушители были задержаны оперативниками. Ими оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим", - сказала Петрова, добавив, что в ходе досмотра задержанных обнаружено и изъято два помповых ружья, восемь патронов, а также монтировка.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Они арестованы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что добычей нападавших могли стать 12 млн рублей.