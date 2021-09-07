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Спасатели ищут пропавших на реке Лене рыбаков

Мужчины отправились на моторной лодке из Якутии в Иркутскую область 10 дней назад

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС разыскивают двух мужчин, которые более 10 дней назад отправились на моторной лодке по реке Лене на рыбалку из Якутии в Иркутскую область и не вернулись. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Двое рыбаков вышли на моторной лодке из села Пеледуй Республики Саха (Якутия) в район поселка Визирный Иркутской области вверх по течению реки Лены 27 августа. О том, что двое мужчин не вернулись, сообщили родственники", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в поисках задействовали сотрудников ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия), спасателей Ленского отделения службы спасения республики.

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РоссияИркутская областьЯкутия
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