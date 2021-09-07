Туристы с пропавшего на Каспии катера не могут продолжить маршрут из-за поломки двигателя

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Туристы с пропавшего в Каспийском море катера, поиски которого велись с 5 сентября, и обнаруженного 6 сентября недалеко от острова Тюлений Республики Дагестан, не могут самостоятельно продолжить движение из-за поломки двигателя, сообщила во вторник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

"Прогулочный катер с иногородними туристами, в том числе тремя несовершеннолетними детьми, обнаруженный 6 сентября у острова Тюлений, не может самостоятельно продолжить движение из-за поломки двигателя. Сегодня с наступлением благоприятных метеоусловий туристы начали движение по запланированному маршруту под визуальным контролем моряков-пограничников. Однако, пройдя одну милю, катер остановился и начал дрейфовать. Экипаж подошедшего пограничного катера "Мангуст" осмотрел двигатель и установил причину его поломки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для транспортировки прогулочного катера с туристами в порт из Республики Дагестан вышло спасательное судно. Ситуация находится на контроле пограничных управлений ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, Республике Дагестан.

Ранее сообщалось, что группа туристов, отправившихся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, последний звонок родственникам был 3 сентября. На поиски катера отправились суда из Астрахани и Махачкалы, утром 6 сентября туристов обнаружили сотрудники пограничного управления.