Житель Ростовской области, пытавшийся пожертвовать деньги ИГ, получил два года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Житель Ростовской области, пытавшийся пожертвовать деньги участникам "Исламского государства" (ИГ), получил два года колонии, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Камалова Ибрагима Ахмедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимый пытался перечислить деньги летом 2014 года, однако сделать ему этого не удалось. "Перечислил на банковский счет иного лица денежные средства в размере 500 рублей, а указанное лицо 19 августа 2014 года, выяснив цель перевода денежных средств и опасаясь уголовного преследования, вернуло их Камалову", - уточнили в суде.