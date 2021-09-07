Коммерсант предстанет перед судом по делу о массовом отравлении творогом в детсадах Москвы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении гендиректора компании "ЧаплыгинМолоко" Константина Фетисова и начальника лаборатории этого предприятия Нины Татариновой о массовом отравлении воспитанников детских садов Москвы творогом направлено в суд, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Они обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи его в суд", - сообщает СК.

Следствием установлено, что Фетисов и Татаринова организовали на предприятии производство творога в антисанитарных условиях, после чего сбыли его в дошкольные учреждения Москвы для использования в пищу детям в возрасте до шести лет. В результате в декабре 2018 года 122 ребенка и 7 сотрудников детских садов перенесли кишечные заболевания, в том числе повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе расследования проведено более 150 медицинских, санитарно-эпидемиологических судебных экспертиз.