В Москве возбудили дело на водителя, ударившего полицейского при задержании

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Водитель BMW, остановленный для проверки документов, во время задержания ударил ногой сотрудника ДПС на Волгоградском проспекте, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

На мужчину составлен ряд административных протоколов, в том числе по ч. ст. 12.1 КоАП (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 2 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Также составлен протокол за установку подложных номеров и отказ остановить машину.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на мужчину заведено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Около 01:40 6 сентября на Волгоградском проспекте сотрудники ДПС остановили машину BMW. У водителя отсутствовали при себе личные документы и документы на транспортное средство. Как оказалось, на машине были номера от другого автомобиля. При доставке в отдел полиции водитель повел себя неадекватно и ударил ногой по лицу сотрудника ДПС.

Пострадавший сотрудник обратился в больницу и после оказанной помощи продолжил службу.