В Казани у 20 человек выявили кишечную инфекцию после похода в кондитерскую

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Вспышка кишечной инфекции произошла в Казани, после посещения кондитерской за медицинской помощью обратились 20 человек, 12 из них госпитализировали. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в некоторых блюдах бактерию рода сальмонелла, сообщается пресс-служба ведомства.

"С 4 по 7 сентября поступило 20 экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди населения. Все заболевшие питались в кафе "Эклер". <...> Заболевшие употребляли в пищу яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом. Госпитализировали 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

В результате отбора проб для лабораторного исследования с сырья и продуктов в соусе собственного приготовления для блюда "яйцо пашот" и в слабосоленом лососе обнаружили сальмонеллу энтеритидис, бактерии группы кишечной палочки выявили в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот. Также кишечную палочку нашли в семи смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил упомянутые блюда.

"Диагноз сальмонеллез подтвержден у восьим заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных - анализы в работе", - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в работе кафе "Эклер" выявили другие грубые нарушения санитарных правил. "Несоблюдение поточности, отсутствие на месте документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и продуктов, отсутствие медицинских книжек на сотрудников, отсутствие маркировочных ярлыков о датах приготовления блюд, готовые блюда замораживались и использовались повторно. Кроме того, в кафе не соблюдались антиковидные меры (персонал работал без масок и перчаток)", - сообщили в надзорном ведомстве.

С 4 сентября кафе временно прекратило работу, материалы о приостановлении деятельности направили в суд.