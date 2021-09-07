СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в детсаду в Подмосковье

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи проверяют данные об издевательствах воспитательницы детского сада над 5-летним ребенком в подмосковном поселке Горки-10. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

"Следственным отделом по Одинцову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение дополнительной проверки о совершении противоправных действий воспитателем детского сада в отношении 5-летнего ребенка", - сообщила Тертичная.

В СМИ появилась информация, что воспитатель детского сада в поселке Горки-10 во время тихого часа обмотала пятилетнему мальчику руки и ноги канцелярским скотчем. Вскоре она сняла скотч с ребенка.

"Все обстоятельства, изложенные в публикации, будут тщательным образом изучены, проверены и им будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила представитель ГСУ.