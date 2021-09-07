Реки на западе Сибири обмелели из-за отсутствия дождей в августе

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Реки на юго-востоке Западной Сибири из-за отсутствия осадков в августе стали маловодными, восстановить запас воды они смогут в 2022 году, если будут снежные зима и весна. Из-за падения уровня воды один из крупнейших перевозчиков грузов по рекам - Томская судоходная компания - был вынужден прекратить навигацию на участке между Новосибирском и устьем Томи и отправить суда на досрочную "зимовку", сообщили ТАСС метеорологи и представитель судоходной компании.

"Неравномерное выпадение осадков в летний сезон, несмотря на то, что они были, были местами обильные, по течению Оби и притоков Оби отмечался существенный дефицит. Даже с учетом того, что проходят дожди, приток временный - через половину суток уровень опять падает. Поэтому сейчас отмечается маловодье на реках юго-востока Западной Сибири. Также весенние процессы у нас проходили достаточно быстро, эти запасы воды быстро стаяли", - сообщила ТАСС представитель Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Собеседница агентства отметила, что восстановить запасы водные артерии смогут только в 2022 году - когда пройдут снегопады. Осенние дожди, скорее всего, не помогут.

Как уточнил ТАСС завкафедрой гидрологии геолого-географического факультета Томского госуниверситета Валерий Земцов, по течению Оби и ряда ее притоков, например, реки Томь, из-за засухи наблюдается падение уровня воды почти до исторических минимумов, достигнутых в 2012 году, когда падение уровня воды в реках заметили даже жители Казахстана.

Как сообщил агентству глава совета директоров Томской судоходной компании, которая владеет крупнейшим в Обь-Иртышском бассейне речным флотом, Владимир Кноль, из-за маловодья компания вынуждена остановить навигацию между Новосибирском и устьем Томи в Новосибирской и Томской областях, а теплоходы, занимавшиеся грузоперевозками, раньше времени отправить на "зимовку". В целом по Оби грузовые теплоходы планируется выводить на воду до ноября.

Обь - одна из крупнейших рек в мире, протекающая в Западной Сибири. Ее длина составляет 3 650 км, площадь водосборного бассейна - 2,99 млн кв. км. Река впадает в Карское море, которое входит в Северный морской путь. На всей протяженности Оби находятся 14 городов, в том числе областные центры Новосибирск и Барнаул.