Жителя Челябинской области оштрафовали на 50 тыс. рублей за реабилитацию нацизма

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник признал местного жителя виновным в том, что он весной этого года оформил на сайте "Бессмертный полк онлайн" заявку для публичной демонстрации изображения Гитлера и тем самым совершил публичное оправдание нацизма. Ему назначено наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил виновного к штрафу в размере 50 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, преступление было совершено в мае 2021 года. Мужчина осознавал, что сайт "Бессмертный полк онлайн" предназначен для трансляции фотоизображений героев Великой Отечественной войны и иных лиц, противостоявших немецко-фашистским захватчикам и их пособникам. Его заявка на публичную демонстрацию на сайте фотоизображения Гитлера была обнаружена модератором акции и заблокирована.