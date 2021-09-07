Режим ЧС регионального характера ввели в Чувашии из-за гибели посевов после засухи

ТАСС, 7 сентября. Власти Чувашии 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за гибели посевов в результате почвенной засухи. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев. Для этого с 7 сентября в Чувашии вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления и сил территориальной подсистемы республики единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций", - привели в пресс-службе администрации главы республики слова Николаева.

По предварительным данным администраций муниципальных районов, в республике от почвенной засухи пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тыс. га. Размер ущерба составляет 300,4 млн рублей.

И.о. министра сельского хозяйства Чувашии Алина Семенова на заседании сообщила, что почвенную засуху на территории республики отметили метеостанции Батырево с 28 июля по 18 августа и Канаша с 8 по 28 августа. В зоне наблюдения метеостанции Батырево находятся Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы, метеостанции Канаш - Канашский, Козловский, Урмарский и Янтиковский районы. В этих районах ввели режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера. Кроме того, разработали планы мероприятий по снижению масштабов ущерба от засухи. По данным Чувашстата, в этом году доля районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля - 54,1%, овощей открытого грунта - 43,7%.

"Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур. <...> В результате почвенной засухи произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур", - процитировали Семенову в пресс-службе.

В целом по республике снижение урожайности зерновых к 2020 году составляет 39,9%, к среднему значению за пять лет - на 25,7%, картофеля - на 16,6%, к среднему значению за 5 лет - на 13,1%, овощей - на 21,4%, к среднему значению за пять лет - на 9,2%.