Женщину с поддельным сертификатом о вакцинации задержали в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве женщину, которая пришла в поликлинику с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса, чтобы выяснить, почему не работает ее QR-код. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

Женщина пришла в поликлинику, чтобы узнать, почему не считывается ее QR-код. Работники медучреждения усомнились в подлинности ее сертификата и обратились в полицию.

"В ходе проверки участковый установил, что данный документ имеет признаки подделки. Выяснилось, что женщина заказала данный сертификат в сети Интернет, заплатив за него 21 тыс. рублей. <…> Участковый задержал местную жительницу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ).