Мосгорсуд признал законным арест и.о. главы антикоррупционной службы управления ФТС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным арест и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы суда Валерий Лазарев.

"Мосгорсуд оставил жалобу главы антикоррупционного подразделения Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Максима Розсыпало на избрание меры пресечения без удовлетворения", - сказал он.

Постановлением Дорогомиловского районного суда Москвы от 16 августа Розсыпало избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября.

Ранее в СК РФ сообщили, что таможенник подозревается в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следствием установлено, что в июле он вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за непринятие дополнительных мер по проверке юрлица при проведении процедуры таможенного оформления.

Реализуя задуманное, фигурант уголовного дела нашел посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.