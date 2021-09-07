В Пермском крае обнаружили 150-метровое нефтяное пятно на берегу Камы

ПЕРМЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна на берегу реки Камы в городе Краснокамск Пермского края, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"7 сентября обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 м на береговой линии реки Камы в районе улицы Невской в городе Краснокамск Пермского края. Организована прокурорская проверка", - говорится в сообщении.

Приняты меры по локализации загрязнения, пострадавших нет. Также проверку проводит пермская межрайонная природоохранная прокуратура, а также пермский линейный отдел МВД России на транспорте.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, разлив произошел не на твердую поверхность, а в реку. В настоящее время разлив локализовать не удалось. Также на место выехали специалисты пермского Росприроднадзора, которые отобрали пробы воды.