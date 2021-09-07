Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до середины декабря срок ареста в отношении бывшей замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и других фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, который начал процесс над экс-чиновницей по существу дела, все подсудимые отвергают причастность к совершению инкриминируемого им преступления.

"Вину не признают полностью, в отношении подсудимых срок продления меры пресечения в виде содержания под стражей постановлением суда установлен до 17 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Сам процесс начался несколько месяцев назад, однако это стало известно после того, как кассация вернула в первую инстанцию - Тверской суд Москвы - жалобу на арест одного из фигурантов дела. На следующем заседании, которое назначено в Мещанском суде на 8 сентября, запланировано представление доказательств стороной обвинения.

Вместе с Лукашевич на скамье подсудимых находятся экс-начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов и его брат Николай, а также экс-директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России Артемий Рожков. Все они находятся в СИЗО с момента задержания.

По версии следствия, Лукашевич представила в Министерство образования и науки РФ сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием работ осуществлял другой фигурант дела, бывший начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 млн рублей.