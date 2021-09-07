Суд Москвы арестовал пранкера, размахивавшего пистолетом в полицейской форме 1 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток пранкера Романа Ляпина, который надел полицейскую форму и размахивал пистолетом в центре Москвы в День знаний. Об этом сказано в тексте решения суда, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Суд постановил признать Ляпина виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, связанное с неповиновением сотруднику полиции) и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - сказано в документе.

Там отмечается, что 1 сентября Лапин надел форму сотрудника полиции, приехал на Шлюзовую набережную в Москве и начал расхаживать по ней, размахивая пистолетом. Прохожие вызвали настоящих полицейских, но когда они прибыли, правонарушитель не подчинился их требованиям и начал нецензурно выражаться в их адрес. Сотрудникам МВД пришлось применить силу и задержать пранкера. У него был изъят пневматический пистолет Стечкина и комплект формы ППС полиции.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором изображены двое полицейских, которые надевают наручники на молодого человека в полицейской форме и изымают у него пистолет. Из окружающей обстановки можно сделать вывод, что все это происходит на Шлюзовой набережной в Москве.