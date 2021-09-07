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В ДТП с участием двух грузовиков на трассе Москва - Петербург пострадали три человека

Авария произошла на 601-м км в сторону Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Авария с участием двух грузовиков произошла на федеральной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организации "Магистрали двух столиц", которая обслуживает трассу.

"Произошло ДТП с участием "Газели" и грузовика на 601-м км в сторону Петербурга. В аварии три человека пострадали", - сообщила собеседница агентства.

Как пояснили в пресс-службе из-за инцидента было перекрыто движение по трассе, сейчас оно восстановлено.

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