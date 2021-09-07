В Петербурге возбудили дело о фиктивной постановке на учет более 3,4 тыс. мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о фиктивной постановке на учет по одному адресу более 3,4 тыс. иностранных граждан возбуждено в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, компания "Позитив Групп" по одному адресу фиктивно поставила на миграционный учет более 3,4 тыс. иностранных граждан. При этом организация фактически не предоставляла этим гражданам жилье.

"По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации")", - говорится в сообщении.