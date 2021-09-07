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Роскомнадзор требует от Facebook удалить мошеннические объявления с символикой Роскосмоса

После перехода по ссылке, указанной в объявлении, участнику предлагается заполнить анкету и передать свои банковские данные третьим лицам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические рекламные объявления, в которых пользователей приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте Роскосмоса, позволяющем заработать на фондовых рынках.

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации "Роскосмос", - говорится в опубликованном во вторник сообщении ведомства.

Отмечается, что после перехода по ссылке, указанной в объявлении, участнику предлагается заполнить анкету и передать свои банковские данные третьим лицам. "Эти объявления направлены на мошенническое изъятие денежных средств у граждан", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook "провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ".

"Согласно ст. 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации) для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании", - уточняется в сообщении ведомства.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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