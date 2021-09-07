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Прокуратура требует ужесточить приговор шести осужденным за убийство спортсмена в Москве

Зюзинский суд получил апелляционное представление прокуратуры на приговор, а также жалобы от адвокатов осужденных

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы требует пересмотреть приговор шестерым приезжим из Таджикистана за убийство мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Бутовском парке Москвы. Об этом сказано в материалах апелляционного представления надзорного ведомства, с копией которых ознакомился ТАСС.

"Прокуратура Москвы считает приговор Зюзинского суда Рустаму Аминову, Аловадинзоду Михроччону, Сафарову Фаридуну, Неъмотджону Бобоеву, Мирзошавкату Туфалангову и Фирузу Сафарову необоснованным и подлежащим отмене в связи с его мягкостью и с характером совершенного осужденными деянием, в том числе их поведением после совершения ими преступления", - сказано в документах.

В Зюзинском суде ТАСС подтвердили, что получили апелляционное представление прокуратуры на приговор, а также жалобы от адвокатов осужденных. Дата заседания по жалобам еще не назначена. Суд первой инстанции назначил четверым подсудимым наказание в виде четырех лет колонии, еще двум - семи с половиной. Они признаны виновными в хулиганстве, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть и побоях.

По данным следствия, Чуев был убит в ночь на 8 июня 2019 года. В Следственном комитете рассказали, что спортсмен шел с девушкой по парку на Южнобутовской улице, когда к нему обратились двое подростков с жалобой на нескольких человек, мешающих им пройти. Чуев вступился за подростков. Началась драка, спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших, который продолжал бить спортсмена в воде. Мастер спорта утонул. После этого участники конфликта избили спутницу Чуева и других отдыхавших в парке и скрылись.

В кратчайшие сроки по подозрению в убийстве были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. Все задержанные являются уроженцами Таджикистана.

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