Суд не удовлетворил жалобу экс-главы Новгородского УГИБДД, осужденного за взятки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы бывшего начальника УГИБДД России по Новгородской области Владимира Лонского, осужденного на 7,5 года за взяточничество. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ, правовому обеспечению Елена Григорьева.

"Жалобы оставлены без удовлетворения. В жалобах он просил приговор отменить и признать его невиновным", - сообщил собеседник агентства.

Как ТАСС сообщал ранее, в феврале 2019 года Лонский, являясь начальником УГИБДД России по Новгородской области, получил от генерального директора компании "Стоун логистика" взятку в размере 300 тыс. рублей и бутылку коньяка стоимостью около 4 000 рублей за организацию сопровождения перевозки транспортного шлюза по территории Новгородской области патрульным автомобилем ГИБДД. В мае того же года Лонский, оказывая содействие своему знакомому в строительстве гаража в городе Сольцы, за беспрепятственное выполнение дорожных работ получил от организации взятку в виде асфальтобетонной крошки общим объемом 21 кубометр. Вину Лонский в совершении преступлений признал частично.

Суд приговорил Лонского к 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере более 1,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.