Турчак заявил, что пострадавшим при обрыве каната в ЛНР окажут помощь в Ростовской области

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пострадавшим при обрыве каната шахтной клети на шахте "Красный партизан" в Луганской народной республике будет оказана необходимая помощь в медучреждениях Ростовской области. Об этом во вторник сообщил секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы оперативно связались с Минздравом России, с правительством Ростовской области, по возможности вся необходимая помощь будет оказана, раненые будут госпитализированы в клиники Ростовской области, мы с Минздравом договорились о том, что, если будет необходимо, будет проведена эвакуация раненых в Москву. Это наши люди, эти наши сограждане, и, естественно, Россия никогда не останется в стороне от этой страшной трагедии", - сказал он.

"Еще раз хотелось бы передать соболезнования родственникам погибших и скорейшего выздоровления тем ребятам, которые пострадали", - добавил Турчак.

В понедельник источник в экстренных службах Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что на шахте "Красный партизан" произошел обрыв каната шахтной клети. В результате аварии девять горняков погибли, 19 шахтеров получили травмы. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 8 сентября в ЛНР днем траура.