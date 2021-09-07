Мотоциклист в центре Москвы сбил восьмилетнюю девочку на самокате

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мотоциклист сбил восьмилетнюю девочку, которая на самокате переезжала дорогу по пешеходному переходу на Комсомольском проспекте в центре Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Комсомольском проспекте в районе дома 30 водитель мотоцикла "Сузуки" совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая на самокате переезжала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время девочка госпитализирована с предварительным диагнозом ушиб ноги. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по данному факту.