В ФРГ опознали тела двух человек, ранее считавшихся пропавшими без вести после взрыва дома

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция Ингольштадта (федеральная земля Бавария) опознала тела двух человек, ранее считавшихся пропавшими без вести после взрыва жилого дома, произошедшего 2 сентября в районе Рорбах на юго-востоке Германии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении местных органов правопорядка.

По данным полиции, это была семейная пара: женщина в возрасте 54 лет и мужчина в возрасте 55 лет. Таким образом, на сегодняшний день больше нет лиц, числящихся пропавшими без вести после взрыва в Рорбахе. Кроме того, как отметили правоохранители, оперативно-разыскные мероприятия на месте прекращены.

При этом полиция уточнила, что 55-летний мужчина был найден мертвым в сгоревшем автомобиле недалеко от места взрыва. По одной из версий, он может быть виновником произошедшего пожара. Криминальная полиция Ингольштадта продолжает расследование по выяснению причин и обстоятельств произошедшего в Рорбахе.

В результате взрыва 2 сентября в районе Рорбах половина жилого дома была разрушена. Пострадали два человека, проживающие в соседнем доме. Причина взрыва до сих пор не установлена.