МЧС ищет пять человек с судна, перевернувшегося у берегов Кольского полуострова

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Маломерное судно вынесло на берег и перевернуло в Печенгском районе Мурманской области (Кольский полуостров), спасатели ведут поиск пятерых людей, находившихся на борту. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В районе бухты Долгая Щель (Печенгский район) маломерное судно вынесло на берег и перевернуло. На судне находилось пять человек. На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска, ГИМС МЧС России по Мурманской области. В поиске пострадавших задействован вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.