На Камчатке задержали двух вербовщиков экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Призывавшая людей к участию в признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" супружеская пара задержана Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Состоящие в "Свидетелях Иеговы" супруги на протяжении четырех лет, путем убеждений, уговоров и призывов склоняли 58-летнюю женщину, а также иных лиц, к вступлению в запрещенную экстремистскую организацию", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, подозреваемые неоднократно проводили с потенциальными членами организации беседы, в том числе в формате видеоконференций <...>, в ходе которых обосновывали и оправдывали деятельность запрещенной в РФ организации.

"В ходе проведенных следственных действий с участием оперативных сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю у подозреваемых лиц произведен обыск, в результате которого сотрудниками изъята печатная и рукописная литература, содержащая религиозный характер, средства мобильной связи, принадлежащие подозреваемым, а также электронные устройства и носители информации, используемые для совершения преступления", - сообщили в пресс-службе, отметив, что подозреваемые были допрошены, но вины не признали.

В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу органом следствия назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся следственные и иные процессуальные действия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об организации экстремистской деятельности.