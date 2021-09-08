Суд назначил семь лет условного наказания экс-чиновнику мэрии Иркутска за получение взятки

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска приговорил к более чем семи годам условного лишения свободы и штрафу 4 млн рублей бывшего начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города, который обвинялся в получении взятки. Об этом в среду сообщили журналистам в прокуратуре Иркутской области.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки - 4 млн рублей, с лишением права занимать должности государственной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий и (или) административно-хозяйственных полномочий на пять лет", - говорится в сообщении.

Бывший чиновник потребовал у руководителя компании "Восход" взятку в размере 200 тыс. рублей за помощь в выигрыше контракта на проведение капремонта сетей водоснабжения в поселке Ермаковка города Иркутска, а также за беспрепятственное принятие работ и их своевременную оплату. Денежные средства были переданы.

Как добавили в следственном управлении СК России по области, в июне 2020 года мужчина был задержан, до этого он попытался скрыться. Ранее также был вынесен приговор генеральному директору компании "Восход", который передал взятку.