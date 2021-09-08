Жильцам дома в Екатеринбурге, где взорвался газ, разрешили вернуться в квартиры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Жильцам многоквартирного дома в Екатеринбурге, где в результате взрыва газа пострадал один человек, разрешили вернуться в квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в среду.

"На месте происшествия в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Индустрии в Екатеринбурге проведено выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. По результатам проведения заседания принято решение о возвращении эвакуированных жителей в свои квартиры", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, матери пострадавшего мужчины было предложено жилое помещение из маневренного фонда, но она от него отказалась.

ЧП произошло днем 8 сентября по адресу: улица Индустрии, 57/2. В девятиэтажном панельном доме 1990 года постройки произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ожогами различной степени тяжести. Прокуратура и Следственный комитет Свердловской области организовали проверки по факту произошедшего.