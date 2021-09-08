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Грузовой теплоход сел на мель в Нижегородской области

Пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Грузовой теплоход "Николай Лебедев" (судовладелец ООО "Балтика") сел на мель в Нижегородской области. По данному факту проводится проверка, сообщили в среду на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

"Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с посадкой на мель грузового теплохода "Николай Лебедев" (судовладелец ООО "Балтика") 8 сентября 2021 года", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, теплоход следовал по Волге из Ростова-на-Дону в Чкаловск и на 886-м км судового хода сел на мель. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, препятствий судоходству не имеется. Сейчас судно снимают с мели.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства [инцидента], даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.

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