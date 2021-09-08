В Приамурье руководитель золотодобывающей компании обвиняется в даче взятки сотруднику ФСБ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель золотодобывающей компании обвиняется в даче взятки сотруднику органов безопасности в размере 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

"В Амурской области руководитель золотодобывающей компании предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику органов безопасности <…> расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что в августе на парковке у одной из гостиниц Благовещенска житель города Москвы, являющийся руководителем организации, осуществляющей добычу золота на территории Мазановского района Амурской области, дал взятку в размере 1 млн рублей сотруднику регионального управления ФСБ России. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, за эти денежные средства сотрудник не должен был проводить проверки в отношении предпринимателя с целью выявления фактов незаконного оборота драгоценных металлов, и не должен был привлекать его и его организацию к предусмотренной законом ответственности за нарушения.

Передача взятки зафиксирована в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

По данной статье подследственному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового.