Семьи погибших при взрыве газа в доме в Ногинске получат по 1 млн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Семьи погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске получат по 1 млн рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тыс. рублей, сообщается в телеграм-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"По поручению губернатора семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 млн рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тыс. рублей - в зависимости от степени их тяжести (ранений - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцам поврежденных квартир окажут социальную помощь в размере 30 тыс. рублей на каждого члена семьи, а одиноко проживающие смогут получить 50 тыс. рублей.

В настоящее время жители дома обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием и теплыми вещами, говорится в сообщении. Временное размещение им предоставят на выбор в доме отдыха "Боровое" или в квартирах, которые для них снимут поблизости. "Желающие смогут остаться у родственников. Припаркованные рядом с домом машины, получившие повреждения при взрыве, также отремонтируют", - отмечается в сообщении.