Суд отправил на принудительное лечение подростка, убившего свою семью в Пермском крае

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Пермского края принял решение отправить 16-летнего подростка, убившего своих родителей и младшую сестру, в психбольницу. Об этом в среду рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

"Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Постановление о его переводе из-под стражи в психиатрический стационар уже есть в деле", - сказал собеседник агентства.

Тела трех погибших - семейной пары и их 12-летней дочери - обнаружили в частном доме в поселке Октябрьский утром 2 марта. Уголовное дело возбудили по факту убийства двух и более лиц. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 16-летнего сына погибших, который скрывался в одном из хостелов Екатеринбурга.

Следствие установило, что 1 марта молодой человек убил топором своих мать и отца, после чего через приложение на телефоне матери похитил денежные средства. Затем, дождавшись возвращения из школы своей 12-летней сестры, также топором убил и ее. Подросток дал признательные показания на допросе, а мотивом назвал семейные конфликты.