Мотоциклист в Сочи сбил женщину с ребенком

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция в Сочи разыскивает водителя мотоцикла, который сбил на пешеходном переходе двух людей, в том числе пятилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Его личность удалось установить, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Сочи.

"В 11:09 на ул. Гастелло, Адлерского района города Сочи, водитель, управляя транспортным средством (предположительно - мотоцикл), допустил наезд на двух пешеходов, в том числе пятилетнего ребенка, которые переходили проезжую часть по обозначенному переходу. Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время его личность установлена. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.