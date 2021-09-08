Суд смягчил меру пресечения экс-главе Солецкого района по делу о превышении полномочий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Новгородский областной суд изменил меру пресечения экс-главе Солецкого района Новгородской области, обвиняемому в превышении должностных полномочий, на домашний арест. Об этом в среду сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"8 сентября судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционные жалобы на постановление Новгородского районного суда от 25 августа 2021 года. <...> Суд апелляционной инстанции изменил обвиняемому Котову меру пресечения на домашний арест до 29 октября 2021 года, указав на предусмотренные законом ограничения, а также на последствия нарушения обвиняемым условий исполнения этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

В отношении Котова, а также его заместителя Дуничева в середине марта было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Котов совместно со своим заместителем, действуя в интересах подрядной компании, которая строит дороги, безосновательно разрешили ее руководителю добычу и вывоз песчано-гравийной смеси. По мнению следователя, вышеуказанные действия обвиняемых привели к значительному нарушению интересов государства в сфере лицензирования и добычи полезных ископаемых. Представители органа предварительного следствия обращали внимание на особую сложность расследования, которая обусловлена особым социальным и должностным статусом привлекаемых к уголовной ответственности лиц, их количеством, множественностью преступных эпизодов, необходимостью проведения большого количества следственных и иных процессуальных действий.