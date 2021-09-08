Хирурга поликлиники в Смоленске подозревают в оформлении пациентам инвалидности за взятки

ТАСС, 8 сентября. Врач-хирург поликлиники №4 в Смоленске подозревается более чем в пяти эпизодах получения взяток за оформление пациентам инвалидности, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Пресечена преступная деятельность врача-хирурга ОГБУЗ "Поликлиника №4" города Смоленска, 1984 года рождения, причастного к получению взяток за незаконное оформление документов, по которым гражданам устанавливалась категория инвалидности в целях дальнейшего получения ими соответствующих социальных выплат", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Выявили не менее пяти эпизодов взяточничества, об общей сумме незаконно полученных средств пока не сообщается. По материалам УФСБ следственным управлением СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия", отметили в пресс-службе.

В случае, если суд признает подозреваемого виновным, ему может грозить до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки, добавили в пресс-службе.