Проверку сообщения о "минировании" детсадов и школ проводят во Владимире

ТАСС, 8 сентября. Сотрудники полиции проводят проверку сообщений о "минировании" владимирских школ и детских садов после получения 8 сентября анонимного звонка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"По нашей информации, специальные службы уже занимаются этой ситуацией (проверкой сообщения о "минировании" - прим. ТАСС) в соответствии со своими полномочиями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сообщение о "минировании" школ и детских садов поступило не в управление образования, а в региональное управление МВД. В пресс-службе УМВД ситуацию пока не комментируют.

По данным ряда СМИ, анонимный звонок о "минировании" поступил около 16:00 мск, после чего всех детей и сотрудников эвакуировали. Как уточнили ТАСС в пресс-службе горадминистрации, эвакуация в учебных заведениях не проводилась. "Эвакуации не было, потому что звонок поступил после окончания учебной смены", - сказал собеседник агентства.