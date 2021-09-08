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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

Пострадал ребенок

ПЯТИГОРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на Ставрополье, также пострадал один ребенок. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

"В 20:50 мск, Александровский городской округ, 110 км дороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды", произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП два человека погибли, также пострадал один ребенок", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают 15 человек и пять единиц техники. Подробности аварии уточняются.

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РоссияСтавропольский край
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