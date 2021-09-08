Спасатели ищут туристку, заблудившуюся в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на поиски туристки, заблудившейся в горах Чегемского района Кабардино-Балкарии. Об этом сообщило в среду главное управление МЧС России по региону.

"В 20:01 мск 8 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии поступила информация о том, что в Чегемском районе близ населенного пункта Эльтюбю девушка 1987г.р. поднялась на гору и заблудилась",- говорится в сообщении.

К поиску привлекли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.