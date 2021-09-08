Мужчину, устроившего стрельбу в Старом Осколе, заключили под стражу

ТАСС, 8 сентября. Суд заключил под стражу мужчину, устроившего в ночь на 7 сентября стрельбу в Старом Осколе Белгородской области, во время которой умер один человек. Фигурант дела частично признал вину, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Белгородской области.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый признал свою причастность к стрельбе. "После допроса ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, вину признал частично", - добавили в пресс-службе.

С участием фигуранта дела проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Следователи также установят обстоятельства приобретения и получения им разрешения на оружие.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Старом Осколе, в результате которой одного из пострадавших доставили в больницу, а другой умер на месте преступления. По версии следствия, в ночь на 7 сентября на парковке произошел конфликт между 36-летним местным жителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими. После этого фигурант дела достал из припаркованного автомобиля охотничье ружье и сделал два выстрела. При осмотре его места жительства изъяли еще одно ружье и боеприпасы, а также разрешительные документы на оружие.